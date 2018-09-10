240 тыс вместо 1,2 млн – как в Киеве зарабатывают на медицинских отходах

Факты ICTV рассказывают, что происходит с медицинскими отходами в Киеве, почему утилизация стоит дорого и как на этом зарабатывают.

В Украине регулярно обнаруживают огромные свалки медицинских отходов, среди которых использованные шприцы и ампулы, части тел и плацента. В лучшем случае такие свалки имеют неприятный запах, в худшем – загрязняют окружающую среду и могут распространять инфекции. Утилизация медицинских – это проблема, которая ежегодно возникает в Украине.

Из надежных источников Факты ICTV узнали, как в Киеве зарабатывают на несанкционированной утилизации медицинских отходов, чем это опасно и сколько это стоит на самом деле.

Что происходит с использованными шприцами?

Медицинские отходы должны утилизироваться надлежащим образом. В частности, по приказу №325 Министерства здравоохранения Украины медицинские отходы категории В, то есть шприцы, перчатки, иглы, анатомические части тела, должны обезвреживаться. – эпидемически опасные отходы.

Они не могут отправляться на вторичную переработку или просто утилизироваться.

Обезвреживания предусматривает уничтожение отходов термическим, то есть путем сжигания, или химическим путем. Такой деятельностью могут заниматься компании, которые получили соответствующее разрешение в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Угроза больничных отходов

Медицинские отходы несут прямую опасность и угрожают жизни и здоровью людей. Они содержат вирусы и бактерии. Так, например, найденая на улице игла может инфицировать вас.

А в случае, если медицинские отходы сбрасываются на полигоны с обычными, инфекция может попасть в грунтовые воды. А оттуда в краны обычных граждан.

У больниц есть четкая инструкция

Медицинские учреждения являются продуцентами медицинских отходов. Их собирают в специализированную тару, хранят в специальных помещениях. Если в заведении есть соответствующее оборудование, то там могут обезвреживать отходы самостоятельно. Если нет – должны передавать в соответствующие структуры.

Сейчас в Украине фирм, которые занимаются утилизацией медицинских отходов, мало. Основная причина – конкурировать с фирмами, которые намеренно демпингуют цены на тендерах и сбрасывают отходы в не предназначенные для этого места, сложно.

Утилизация – недешевая прихоть

Эффективное обезвреживание больничных отходов осуществляются методом пиролизного сжигания. Для этого используют специальные печи, температура горения в которых более 1100 градусов.

Такое оборудование стоит от 115 до 300 тыс евро. А если добавить к этому еще закупку транспорта, зарплату сотрудниками и технические расходы, то цена за утилизацию 1 кг биологических отходов доходит до 30 грн за кг.

Только в Киеве ежемесячно выбрасывают в среднем 40 тонн медицинских отходов. Поэтому, по правилам, больничные учреждения должны платить 1,2 млн гривен ежемесячно.

Можно ли сэкономить?

Киев – единственное место в Украине, где 99% больничных учреждений подают отходы на утилизацию не килограммами, а мешками. Проблема в том, что метрами кубическими рассчитывается исключительно бытовой мусор.

Однако, при сжигании медицинских отходов учитывают именно килограммы. Ведь, различные отходы имеют разную температуру горения и, соответственно, требуют разное количество дизельного топлива.

Следовательно, возникает вопрос, действительно ли эти отходы сжигаются?

В Киеве, в городе, где стоимость услуг на медицину самая высокая, наименьшая цена на утилизацию 1 кг отходов.

Так, если стоимость утилизации одного мешка условно перевести в килограммы, то получается, что цена – 5-6 грн / кг.

Выгодный бизнес

В Киеве есть монопольная организация ООО Центр экобезопасности и гигиены, которая намеренно снижает цены на услуги, чтобы вытеснить конкурентов.

За период 2016-2018 они получили более 170 заказов на вывоз и утилизацию медицинских отходов в Киеве на общую сумму более 3 млн грн. Эта информация есть в открытом доступе на сайте госзакупок.

Однако, судя по информации с официального сайта компании, они специализируются только на перевозке медицинских отходов.

В августе на эту компанию открыто уголовное производство за нарушение приказа №325 МОЗ Украины об обращении с медицинскими отходами.

Интересно, что за месяц до этого компания резко изменила владельца. Экс-владелица, Рубан Яна, жена начальника Главного управления Госсанэпидслужбы в г.. Киеве Рубана Олега, именно должен контролировать соблюдение правил утилизации медвидходив подобными компаниями.

При утилизации по Киеву 40 тонн медицинских отходов по 5-6 грн за кг, ежемесячно компания в среднем получает 240 тыс грн.

Таким образом, ответственность за несанкционированные завалки медицинских отходов лежит на больницах, которые подписывают соглашения с подозрительными компаниями, и, собственно, на самих компаниях, которые сознательно загрязняют окружающую среду, зарабатывая на этом неплохие деньги.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко