Молодёжь России против! Митинги, которые могут разжечь революцию

Митинги против пенсионной реформы 9 сентября прошли по всей территории России. Факты ICTV рассказывают, почему люди вышли на улицы 83 городов, кто их инициировал и почему в этой стране невозможно провести революцию.

Масштабные митинги против повышения пенсионного возраста прошли по всей территории России 9 сентября. Выступать против пенсионной реформы вышли в единый день голосований – почти в 80 субъектах России проходят выборы разных уровней. Например, выборы мэра в Москве и губернатора в Подмосковье.

Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста. Так, женщины будут выходить на пенсию не в 55, а в 63, а мужчины – в 65 вместо 60.

Общее количество митингующих по всей России неизвестна, однако, по данным МВД России, в Москве насчитывалось около 2 тыс человек.

Митинги проводились в 83 городах РФ. Лишь в 12 городах удалось договориться с властями об их проведении, а в других, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве, нет.

По данным сайта ОВД Инфо, задержали уже более 1000 человек, в том числе 452 человека в Санкт-Петербурге и 183 в Екатеринбурге. Среди задержанных 6 журналистов.Более того, в Москве предъявили обвинение в насилии в отношении полицейских двум участникам акции.

Митинги – дело рук Навального

Во время митингов против пенсионной реформы Алексей Навальный находился под арестом. Он был задержан еще 27 августа на 30 суток за январские акции протеста. Однако, еще 7 августа Навальный призывал своих сторонников выйти на митинг в единый день выборов 9 сентября.

Так, за несколько дней до акции в некоторых городах начали задерживать людей из окружения Алексея Навального за попытки призвать людей к участию в несанкционированных митингах. С 5 по 8 сентября задержали около 50 человек. Однако, большинство из них отпустили до начала протестов.

Дети начинают протестовать

Факты ICTV пообщались с политологами Александром Палием и Вадимом Карасевым и узнали, почему протестовать против пенсионной реформы вышла молодежь, во что могут вылиться митинги и почему “Майдан” в России невозможен.









Молодёжь России против! Митинги, которые могут разжечь революцию / 5 фотографий

Судя по фотографиям, на российских митингах было много молодежи, в том числе несовершеннолетних. Александр Палий уверен, что российская молодежь еще не потеряла моральные ценности.

Они способны думать не только о материальной составляющей вопроса.

Со временем люди в России деморализуются. Их ломает общество, они сами ломаются. А молодежь еще о чем-то мечтает и имеет качество представления, – прокомментировал Палий.

Молодежь – это люди, которые осознают, что им придется жить в этой стране. Карасёв уверен, что часто конфликты в таких жестких политических системах приобретают характер конфликта детей:

– Дети начинают протестовать. Детям неуютно, потому что кругом “папики” заблокировали социальные лифты. Через эти социальные лифты в большую политику попадают только родственники, кумовья, дети тех, кто находится у власти.

Этому феномену есть и техническое объяснение. В частности, агенты Навального работают через сеть, поскольку доступ к телевизору полностью заблокирован государством, уверяет Карасев:

– Навальный действует в обход телевизору, через новые средства коммуникации. Они рассчитывают на НЕ телевизионную аудиторию, а это молодежь, на которую могут влиять. Эти два ключевых фактора способствуют тому, что юноши с их юношеским максимализмом является основным топливом протестного движения на данном этапе в России, – подытожил Карасев.

Доверие к Путину подорвано?

Вадим Карасев не уверен, что митинги, хоть они и были масштабные, подорвали доверие населения к Путину.

В частности потому, что основана его аудитория зомбирована телевизором, который контролирует власть:

– Пока российская власть контролирует средства массовой информации и коммуникации, и пока нет резких обвалов (валютных, социальных), рейтинг Путина будет колебаться, но вряд ли можно рассчитывать на его катастрофическое падение. Хотя, конечно же, вот эти протесты молодежи со временем могут и повредить его рейтингам. Так что это только начало с открытым финалом.

Революции не быть

Политолог Александр Палий объяснил, почему в российском обществе невозможна революция:

– В России очень слабая эмпатия между людьми. Грубо говоря, им наплевать друг на друга.

Также он уверен, что пока россияне не решат внутренние споры, они не смогут выступать с общей идеей:

– Они яростно друг друга ненавидят. В связи с этим, объединиться и сделать что-то полезное и правильное очень маловероятно.

Более того, для проведения революции обществу следует иметь идею и мотивацию, не только материальную:

– Материальными лозунгами организовать революцию очень трудно. Поэтому достаточно сложно будет ждать от российского общества такой реакции (революции – Ред.).

Россияне не способны к совместным действия, потому что они слабые и деморализованы. В России намеренно деморализуют общество, чтобы оно не могло упрекать власти и действовать в их интересах. Эксперт также отметил, что возрастная составляющая так же делает невозможным проведение масштабной революции:

– В России много пожилых людей, а революции делают там, где много молодежи.

Однако, российская власть осознает риски, а именно потому заставляет полицию действовать радикально по отношению к митингующим, уверен Карасев:

Однозначно сказать, что в России не произойдет революция сказать нельзя.

– Это расшатывает политическую конструкцию. Это создает неуверенность. В конечном счете, это может привести к пробуждению масс. Тех слоев, которые сегодня зомбированные телевизором или молчат, – отметил Карасёв.

Таким образом, однозначно можно сказать, что оппозиция нанесла удар нынешней власти России. Это вызов. Регулярные митинги и акции Навального показывают, что в России есть оппозиция и она действует. Молодежь – это те люди, которые готовы собственными руками менять что-то в стране. Революция Достоинства в Украине тоже начиналась с ущемления молодежи. Более того, молодым людям легче навеять идею, за которую они будут бороться. Навальный это понимает и делает на это ставку.

Фото: Виктория Одиссонова, Влад Докшин, Елена Лукьянова для Новая газета, официальные страницы в Faacebook

Лилия Ященко