В Париже провели акцию в поддержку Сущенко

Ученики и учителя украинской школы в Париже провели акцию в поддержку незакнно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщает Укринформ.

Директор украинской школы в Париже Елена Мисталь рассказала, что сын журналиста 4 года посещал их школу, а сам Роман принимал активное участие в школьной жизни:

– Этой акцией мы хотим напомнить украинцам в Париже о Романе и поддержать его и его семью. И чтобы он знал, что здесь все его помнят и ждут, – отметила она.

Ученики и учителя одели футболки с надписью #FreeSushchenko и призвали других украинцев за рубежом присоединиться к флешмобу.

Кроме того, во время акции прошла выставка рисунков Сущенко, которые он сделал в СИЗО за почти два года. Также участники акции написали письма Роману Сущенко и подготовили свои рисунки.

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К слову, украинскому политзаключенному Владимиру Балуху отказали в досрочном освобождении.