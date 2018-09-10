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Снижает риск инфаркта и инсульта – продукт от 5 болезней

Варенье и масло облепихи полезны для желудка, снижают риск инфарктов и инсультов, хорошо влияют на работу глаз и рекомендуются больным атеросклерозом.

Постоянное употребление масла облепихи повышает иммунитет человека. Благодаря этому вирусное заболевание проходит быстрее и без осложнений. Значительно снижаются риски повторного заболевания.

Этот продукт поможет бороться с язвой, запорами, геморроем, улучшить обмен веществ, пишет 24apteka.

Постоянное употребление масла облепихи хорошо влияет на работу сердечной мышцы. Продукт уменьшает риск получить инсульт и инфаркт благодаря кремнию, рутину, калию, железу, который содержится в ягодах. Из-за содержания витаминов A, C облепиха делает стенки сосудов более эластичными и крепкими. Употребление этого продукта предотвращает развитие тромбов и закупорки венозной системы.

При регулярном использовании снижается уровень липидов в крови, нормализуется холестерин.

Масло облепихи  уменьшает риск воспалений роговицы и слизистой оболочки. Употребление продукта улучшает кровоснабжение и снижает глазное давление, предупреждает помутнение хрусталика глаза.

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К слову, существует лечебный напиток от инфаркта и инсульта.

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