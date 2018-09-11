Восток-2018. Когда и при каких условиях начнется война России и Китая против США

Восток-2018 – самые больше военные учения российских войск с 1981 года. Факты ICTV выяснили, почему это расценивают как готовность к войне с США, зачем России сотрудничать с Китаем и что это будет обозначать для Украины.

Сегодня в России стартовали самые масштабные военные учения за последние 40 лет.Имитация военных действий будет проводиться с 11 по 15 сентября на Дальнем Востоке России. Как сообщила российская сторона, они тестируют уровень готовности армии во время планирования и проведения перегруппировок войск на большие расстояния.

Факты ICTV пообщались с политологом-международником Олегом Волошиным и выяснили, зачем Россия демонстрирует военный потенциал, при чем тут Китай и чем это обернется для Украины.

Далее – прямая речь

Учения – демонстрация мощи армии

Россия проводит масштабные учения – 300 тыс человек, 36 тыс единиц военной техники, 1 тыс самолетов и вертолетов, 80 кораблей.

Эти учения демонстрируют подготовку к большой войне. Но это не значит, что они собираются на кого-то нападать. Они собираются продемонстрировать американцам, что готовы к большой войне.

При чем тут Китай?

В этих учениях впервые открыто и официально участвуют китайские войска – около 3 тыс солдат и 900 единиц техники.

Это символ вероятного военно-политического союза России и Китая.

Совокупный военный потенциал России и Китая (а к ним примыкает Иран, Пакистан, Турция, Северная Корея) существенно больше чем военный потенциал США и их союзников.

Выиграть войну против России и Китая вместе американцы уже не могут. Естественно, формально. Потому что о военных действиях не может идти речи.

Но колоссальные человеческие ресурсы Китая, умноженные на российские военные технологии (а в сфере военных технологий они явно далеко ушли вперед, это признает вся западная аналитика), создают очень опасный коктейль, который американцы игнорировать не могут.

Они могут одержать победу в неядерной войне, сугубо используя крылатые ракеты, самолеты, корабли. Без оружия массового поражения – химического, ядерного.

Make America great again

Военная сила – это единственное на чем держится США.

В сфере экономики они давно уже не первые. Они уже не контролируют, как раньше, почти половину мирового ВВП.

По целому ряду параметров имидж их очень сильно подорван, а Трамп его вообще добивает. С союзниками у них все плохо.

Америка колоссально сильна до сих пор, но это уже не очевидный мировой “бегемот”.

Никто, даже гипотетически, не подумывал о войне с США. А сегодня Китай и Россия вместе могут бросить им вызов.

Естественно, они не будут отбивать Аляску или Гавайские острова. Но если завтра Китай захочет вернуть Тайвань и американцы будут этому сопротивляться, может начаться серьезная война с непонятным результатом.

Чем дальше и активнее Вашингтон будет давить на Москву, тем больше Россия будет сближаться с Китаем.

Америка vs Китай

У Китая и Америки полноценное соперничество за глобальное лидерство.

Россия не может претендовать на глобальное доминирование. У них для этого нет ни населения, ни экономики, ни финансовых ресурсом. У них есть армия и первенство во внешней политике.

А Китай может. Америка и Китай 20 лет пытались партнерствовать. В итоге китайцы перехватывают технологии, перекупают ученых, обучают своих студентов в американских вузах.

Сегодня Китай доминирует в области электромобилей, в производстве солнечных батарей. Китай вырывается вперед в области компьютеров и гаджетов. Они создают свою альтернативу Boing и Airbus, активно занимаются искусственным интеллектом.

Выгодный союзник

Завтра китайцы первые полетят на Марс, и мы будем жить в мире, где доминирует Китай, а не Соединённые Штаты.

Россия в этом плане Китаю, фактически, помогает. Кроме армии, Россия это еще и колоссальный источник ресурсов – нефть, лес, газ. Этого у Китая нет.

Соответственно вместе они друг друга очень хорошо дополняют и создают взаимодействие, которое для американцев очень опасно.

Если Вашингтон не пойдет на компромисс с Москвой, он будет усиливать своего главного оппонента. Вопрос только, какой компромисс и за счет чего.

Путин точно Америке в стратегическом плане не угрожает. Россия очень далеко от Штатов по многим критериям, а вот вместе с Китаем они сила.

При чем тут Украина

Если кто-то в Украине рассчитывал, что США обернут всю свою политику, что бы разгромить Россию, то это не так. Максимум, что могут сделать американцы – это попытаться ослабить Путина на столько, что бы условия его сделки стали более удобными для США. Этим они и занимаются – санкции вводят, ограничивают доступ России на мировом рынке.

Фото: официальные страницы Facebook, dreamstime

Общалась Лилия Ященко