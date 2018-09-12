Экология оккупированных территорий: риски и опасность для Украины

Выбросы в крымском Армянске дошли до Херсонской области. Факты ICTV узнали, что с экологическим состоянием Крыма и Донбасса и угрожает ли Украине экологическая опасность.

Недавно в крымском городе Армянск произошел химический выброс, в результате из города пришлось вывезти около 5 тыс детей. Однако, вместо того, чтобы объявить чрезвычайное положение и эвакуировать население, российские власти отмалчивается. Выброс произошел в ночь с 23 на 24 августа, но детей вывозить начали тише 4 сентября.

Этот выброс нанес необратимый вред экосистеме полуострова – уничтожен урожай, трава и деревья пожелтели, более того, опасные пары попали в почву.

Какая экологическая ситуация в Крыму сегодня, как Украина поможет своим гражданам на оккупированной территории, а также, стоит ли ожидать эко опасности со стороны Донбасса? Для того, чтобы это выяснить, Факты ICTV пообщались с первым заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфом Куркчи и заместителем Георгием Тукой.

Не Титаном единым

Экологическая катастрофа в Крыму произошла еще задолго до химических выбросов на заводе Титан. Комплексная экологическая проблема Крымского полуострова связана не только с опасными веществами на заводе Титан.

В частности, Юсуф Куркчи видит экологические проблемы в деградации сельских угодий и обезвоживании земель.

Так, для того, чтобы состояние земли восстановилось, нужно 3-4 года, утверждает Куркчи:

– Если земля обезвоживалась и деградация почвы продолжалась 3-4 года, то чтобы вернуть ее в состояние, в котором она была до оккупации, нужно не меньше времени, чем было потеряно.

Кто виноват

Юсуф Куркчи также уверен, что ответственность за экологическое состояние Крыма полностью лежит на России:

– Все, что происходит сегодня в Крыму, начиная с нарушения прав человека, и всего, что связано с уровнем жизни людей, доступом к качественной воде и др., на ответственности страны, которая оккупировала эту территорию.

По словам заместителя министра, российская власть не реагирует на обвинения из-за того, что судьба пострадавших людей у них не в приоритете:

– У них одна цель – закрепиться военно на этом клочке земли и сделать здесь мощную военную базу.

Оккупационные власти уже заявили о том, что Украина виновата в аварии на Титане. В частности потому, что прекратила водоснабжения в Крым.

Они (Россия, – ред.) Используют любую ситуацию, которая не в их пользу и свидетельствует об их неспособность управлять оккупированной территорией, для того, чтобы каким-то образом усилить антиукраинские настроения внутри Крыма, – заверил Куркчи.

Украина готова помочь

Юсуф Куркчи отметил, что украинская власть мгновенно отреагировала на катастрофу в Крыму и сразу предложила гражданам обращаться за помощью в специальные учреждения у контрольно-пропускного пункта:

– В тот момент, когда у нас появилась информация об угрозе здоровью граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, мы сделали заявление, что любой человек, который потребует медицинской помощи, получит ее сразу, как пересечет контрольно-пропускной пункт.

Так, помощь можно получить и по сей день:

– По нашей инициативе были развернуты вспомогательные палатки ДСНС для оказания первой медицинской помощи. Там и сегодня дежурят экипажи скорой помощи, дежурные врачи, токсикологи, пульмонологи и все, кто имеет необходимую квалификацию, чтобы оказать помощь.

Экологическая опасность на Донбассе

Сказать, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей критическая экологическая ситуация, нельзя. Геогрий Тука утверждает, что экологическая ситуация там сложилась такая же, как и на остальной части Украины:

– Экологические риски на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ничем не отличаются от наших рисков.

Проблема заключается в невозможности постоянно мониторить уровень безопасности и принимать соответствующие меры для их ликвидации:

– Только у нас идет постоянный мониторинг и ситуация под контролем – государство проводит определенные действия, для того, чтобы обезопасить население.

Среди экологических опасностей на территории ОРДЛО – неконтролируемое затопление шахт, подтопления территории заболоченной местности, фильтровальные станции, которые постоянно подвергаются повреждений, шахта Юнком, в которой в свое время был подземный взрыв. Остро стоит проблема чистой воды, уверен Тука:

– Вместе с Государственной экологической академией мы проводили исследования по контролируемой территории, брали пробы поверхностных вод. Все оценки – грязно или очень грязно. Все без исключения.

Почему не решается

Георгий Тука заверил, что вопрос экологического состояния Донбасса каждый раз поднимается в Минске. Переговоры с другой стороной ведутся регулярно. Однако, проблема в том, что оккупанты отказываются пропускать на свою территорию людей с проверками:

– Я работал на Луганщине, когда мы пытались привлечь международных экспертов в качестве нейтральной стороны к исследованиям. В частности, уровня шахтных вод и затоплений. Мы их запустили, они сделали исследования шахт на контролируемой территории, дали свои отчеты. А дальше их не пустили.

Таким образом, Украина пытается решать вопросы, связанные с экологическим состоянием украинской территории. Однако, пока оккупанты различным образом блокируют попытки помощи и не признают причастности к экологическим катастрофам, комплексно помочь и принять соответствующие меры невозможно.

Фото: dreamstime, из официальных страниц в Facebook

Лилия Ященко