Не дошли до гимназии! В Одессе пропали две школьницы

В Одессе объявили в розыск двух учениц гимназии, которые утром вышли из дома, но в учебное заведение не попали.

Одесская полиция разыскивает 12-летнюю Марину Березовскую и 13-летнюю Настю Новицкую.

Правоохранители также дали приметы и фото пропавших девочек.

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У Марины – длинные каштановые волосы, рост примерно 158-160 см. Была одета в черные колготы, короткую юбку черного цвета (внизу белая полоска), белую рубашку с рисунками котов, джинсовую куртку черного цвета. При себе имела рюкзак черного цвета с изображением кота, в руке – розовая папка.

Настя имеет рост около 170 см, у нее черные волосы. Была одета в кофту и юбку в складку черного цвета, черную куртку-плащ, обувь черного цвета с белой вставкой. При себе имела рюкзак черного цвета.

К слову, в июле в Днепропетровской нашли зарезанной пропавшую 13-летнюю школьницу.

Фото: Поліція Одеської області