На 15-й конференции YES в Киеве обсудили проблему цифровых войн, угрозу новых кибератак со стороны России, пути борьбы и противодействия.

На 15-й конференции YES продолжаются дискуссионные площадки.

В частности, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-держсекретарь США Кондолиза Райс и IT-специалист Джаред Коэн обсудили вопросы кибербезопасности Украины и США.

Цифровые войны – это новая ступень международных отношений, новое оружие. Сегодня ее активно использует Россия. Как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам.

В частности, Кондолиза Райс выразила свое мнение о том, что цифровые атаки – это лишь новое средство ведения старой войны:

– То, что кажется новым – имеет корни в прошлом. Новая здесь только техническая составляющая. Это оружие, которое позволяет действовать более оперативно, чем это было раньше. Технология – это то, что ускоряет те тренды, которые уже существуют.

Также она отметила ключевую проблему кибератак:

– Основное поле боя не принадлежит государству. Правительство не является его власником.Интернет никто не контролирует, особенно в США.

Однако, Райс отметила, что, к сожалению, технологии противодействия цифровым атакам не являются приоритетными составляющими безопасности государств:

– Еще в администрации Буша мы понимали, что цифровая атака – это опасность. Мы не знали как ее отразить. Прошло более 10 лет, но мы не далеко ушли в этом вопросе. Мы говорим о том, насколько проблема большая, но не решаем ее.

Кондолиза Райс также назвала возможное оружие против российской агрессии:

– К счастью, авторитарные режимы не имеют иммунитета к сбою системы из-за правды. У авторитарных режимов есть слабина – по ним можно бить правдой. Надо, чтобы в России просочилась информация о том, где гибнут их солдаты. Они погибают на Востоке Украины.









Российские солдаты погибают на востоке Украины – Кондолиза Райс / 5 фотографий

Ее речь дополнил Джаред Коэн – директор научного центра Jigsaw, писатель, журналист, общественный деятель. Он недавно вернулся из Донбасса, где разрабатывал технологии противодействия кибератакам:

– Интернет – цифровой эквивалент полю боя. В Авдеевку мы поехали, чтобы понимать, как отклонять киберакаты в странах, в которых идет война. На Донбассе мы увидели многомерные атаки – дезинформация, фейковые новости, кибератаки. Там же мы услышали от солдат, что следующий большой объем дезинформации будет касаться религиозной напряженности между Украиной и Россией.

Он также добавил, что США будет активно содействовать Украине в решении проблем с кибератаками со стороны России:

– Украина не является беспомощной в этом вопросе. Мне трудно найти страну, в которой мне было бы так интересно работать.

Павел Климкин отметил, что Россия сегодня представляет самую сильную кибер угрозу в мире. Он отметил, что главной целью России является дестабилизация и распределение украинского общества:

– Религия будет очень важным вопросом для России, чтобы на него давить. Россияне будут совершенствовать киберинструмены, играя на распределении общества. Мы должны сосредоточиться на простых, но важных вещах, которые могут использовать Россияне в кибервойне. Надо анализировать что они делают, каким образом.

Он также призвал объединить все ресурсы, которые есть в Украине для того, чтобы выработать четкую оружие прости цифровой войны: