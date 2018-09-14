Как колонизировать Марс – детальный план ученых

Швейцарские ученые создали пошаговую инструкцию по созданию колонии на Марсе.

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии создали инструкцию, в которой описывается, как создать исследовательскую станцию ​​на Марсе, сообщает журнал Discover.

Первым этапом плана является нахождение на планете места, наиболее подходящего для выживания. Наибольшее внимание ученых привлекают полюса планеты, на которых имеются большие запасы льда и разнообразные полезные ресурсы.

Однако все эти ресурсы и пригодная для жизни среда не будут доступны для колонистов сразу, поэтому предлагается сначала отправить на Красную планету роботов, которые бы начали строительство до прибытия людей.

Читайте: Когда люди заселят Марс и смогут ли дышать без скафандров



На втором этапе исследователи планируют построить марсианскую базу, которая должна состоять из центрального ядра, трех капсул и массивного купола, который бы все это накрывал.

– Центральное ядро ​​должно служить в качестве небольших, но достаточных жилых помещений для колонистов. Три капсулы вокруг ядра будут играть роль воздушных пробок – переходов, соединяющих ядро ​​с поверхностью Марса и минимизируют перепад атмосферного давления между ними. А огромный купол из полиэтиленового волокна должен быть покрытым 5 метрами льда, которые будут закрывать всю площадь базы, – пишет издание.

После сооружения базы на Марс должен отправиться экипаж из 6 людей, который оснастят всем необходимым для выживания. После 9 месяцев в марсианской базе, они должны вернуться на Землю.

Затем на Красную планету должны отправить вторую миссию, задачей которой будет вывести на орбиту систему кранов, которая будет транспортировать материалы с космических челноков на исследовательскую базу.

К слову, SpaceX заключила контракт с первым в мире космическим туристом, который облетит вокруг Луны.