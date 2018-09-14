Как колонизировать Марс – детальный план ученых

Швейцарские ученые создали пошаговую инструкцию по созданию колонии на Марсе.
Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии создали инструкцию, в которой описывается, как создать исследовательскую станцию на Марсе, сообщает журнал Discover.
Первым этапом плана является нахождение на планете места, наиболее подходящего для выживания. Наибольшее внимание ученых привлекают полюса планеты, на которых имеются большие запасы льда и разнообразные полезные ресурсы.
Однако все эти ресурсы и пригодная для жизни среда не будут доступны для колонистов сразу, поэтому предлагается сначала отправить на Красную планету роботов, которые бы начали строительство до прибытия людей.
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На втором этапе исследователи планируют построить марсианскую базу, которая должна состоять из центрального ядра, трех капсул и массивного купола, который бы все это накрывал.
– Центральное ядро должно служить в качестве небольших, но достаточных жилых помещений для колонистов. Три капсулы вокруг ядра будут играть роль воздушных пробок – переходов, соединяющих ядро с поверхностью Марса и минимизируют перепад атмосферного давления между ними. А огромный купол из полиэтиленового волокна должен быть покрытым 5 метрами льда, которые будут закрывать всю площадь базы, – пишет издание.
После сооружения базы на Марс должен отправиться экипаж из 6 людей, который оснастят всем необходимым для выживания. После 9 месяцев в марсианской базе, они должны вернуться на Землю.
Затем на Красную планету должны отправить вторую миссию, задачей которой будет вывести на орбиту систему кранов, которая будет транспортировать материалы с космических челноков на исследовательскую базу.
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