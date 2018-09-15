Импичмент будет или нет? Прогнозы для Трампа на YES

Вероятность, что президенту США Дональду Трампу в ближайшее время будет объявлен импичмент, составляет около 20%.

Так считает ведущий программы Fareed Zakaria GPS на CNN Фарид Закария и ведущий программы HARDtalk на BBC Стивен Сакур.

– В начале прошлого года я бы сказал, что шанс импичмента Трампа лишь 5%, сейчас – 15-20%, но я все равно думаю, что вероятность на самом деле мала. Но то, что все эти люди (Пол Манафорт и другие фигуранты расследования) сотрудничают с Робертом Мюллером по сути повышает шансы, – сказал Фарид Закария, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Журналист CNN добавил, что президент США делает много шагов, которые поддерживают его избиратели.

– Он уменьшил налоги, урегулировал экономику, назначил консервативных судей. Он больше утверждается в различных сферах, касающихся закона и порядка – консерваторам это приятно. Он сделал гораздо больше, чем считают его враги, – добавил он.

В свою очередь Стивен Сакур с BBC согласился, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера повышает вероятность импичмента.

– Роберт Мюллер четко зацепил именно то болезненное место, где можно расследовать и Дональда Трампа очевидно это очень беспокоит … Есть вероятность около 10-20%, что Дональд Трамп не добудет свой срок на посту президента. Конечно это будет ужасно, ситуация будет токсичной и поляризованной, – подытожил он.

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Напомним, что Факты ICTV ведут видео-трансляцию 15-го международного форума Ялтинская европейская стратегия.