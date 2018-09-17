Не $10 млн. Сколько заработал Усик за бой с Гассиевым

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, обладатель поясов WBC, WBA, WBO и IBF Александр Усик рассказал о том, сколько заработал за победу над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

– Это ложь. Никаких десяти миллионов на кону не было. Максимум — два, из которых потом вычитаются расходы на подготовку, налоги и т.д. Да-да, налоги из гонораров также платятся, все по-белому — те, кто интересуются моими заработками, пускай отправляют официальный запрос, на который получат подробный ответ. Впрочем, я не обязан ни перед кем отчитываться: какая разница, сколько я зарабатываю, главное — что я не краду, — рассказал боксер в эфире программы Вацко Light.

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Также Усик добавил, что благодаря поединкам в WBSS, он купил себе в Киеве квартиру и делает там ремонт.

Ранее Факты ICTV писали, что Александр Усик и Василий Ломаченко возглавили рейтинги лучших боксеров планеты своих весовых категорий.