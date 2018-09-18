Сирия случайно сбила российский Ил-20 с 14 военными – CNN 

Российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими, пропавший ранее, был случайно сбит ПВО правительственных сил Сирии.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в правительстве США, ПВО сбили самолет во время отражения атаки ВВС Израиля.

– Официальный представитель США заявил, что сирийский режим фактически пытался остановить шквал израильских ракет. Второй чиновник подтвердил, что Израиль несет ответственность за ракетные удары по сирийскому режиму, – говорится в сообщении.

США узнали об инциденте, услышав на международных частотах сигнал сирийских военных, которые начали поисково-спасательную операцию.

При этом источник журналистов подтвердил информацию о том, что удары по военным объектам в Сирии нанесли именно истребители Израиля.

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Ранее стало известно, что по сирийскому порту Латакие было нанесено несколько ракетных ударов. В ходе них Минобороны РФ потеряло связь с самолетом-разведчиком Ил-20, на борту которого было 14 военнослужащих.

К слову, недавно российские самолеты нанесли около 60 авиаударов по сирийской провинции Идлиб, погибли по меньшей мере четверо мирных жителей.

Фото: airwar.ru