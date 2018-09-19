Третьяков: Кабмин затягивает определение кандидатуры министра по делам ветеранов

Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков в очередной раз обратил внимание на затягивание Кабинетом Министров процесса назначения министра по делам ветеранов.

Об этом сообщает KV с ссылкой на сообщение Александра Третьякова на своей странице в Facebook.

– Я искренне не понимаю, почему в Кабмине уже несколько месяцев затягивают с определением кандидатуры нового министра, – отметил он.

Третьяков отметил, что со времени принятия Верховной Радой постановления об обращении к Кабинету Министров о создании Министерства по делам ветеранов прошло более полугода.

– Проектным офисом на базе Комитета, который я возглавляю, был проведен анализ системы государственной поддержки ветеранов и их семей с рекомендациями и презентована ​​модель работы Министерства по делам ветеранов. Все наработки Проектного офиса были переданы Кабинету министров. Инициативу публично поддержали спикер парламента Андрей Парубий, Президент Украины Петр Порошенко, наши международные партнеры, в частности, посол США в Украине Мари Йованович. Все понимают, что сейчас слово за премьер-министром. Сотни тысяч ветеранов, которые защищали страну на Востоке, хотят наконец услышать это слово, – подчеркнул он.

Напомним, что Верховная Рада усилила социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей.