Окружной административный суд Киева признал противоправными оперативно-розыскные действия НАБУ по так называемому янтарному делу.

Об этом говорится в решении суда от 20 сентября, копию которого опубликовал в Facebook адвокат Петр Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судовой репортер.

Решение принято по иску подозреваемого народного депутата Борислава Розенблата.

Противоправными признаны операции по контролируемому совершению коррупционных деяний, негласному выявлению и фиксации преступления или возможных следов преступления, документов и других предметов, которые могут быть доказательствами совершения преступления.

Суд обязал детективов НАБУ и прокуроров САП, которые согласовывали их действия, соблюдать законодательство касательно гарантий депутатской неприкосновенности по уголовному делу.

Решение принял судья Руслан Арсирий без вызова сторон, в закрытом режиме.



Операцию НАБУ против Розенблатта суд признал противоправной / 2 фотографии

Напомним, что 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.

Годом ранее в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании Фуджейра из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под Фуджейру, в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

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Агент НАБУ передала также 7,5 тыс. долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.