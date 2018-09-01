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1 сентября после реформы: что изменилось на праздничных линейках

Несмотря на рекомендации Минобразования и призывы медиков школьные линейки не проводить, большинство школ от традиций прошлого не отказались, однако праздник осовременили.

Однако от учителей до молодых учеников все говорят об образовательной реформе.

Для этой реформы прошли переподготовку 40 тыс. учителей, а правительство на образовательные изменения уже выделил 1 млрд гривен.

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Всего в Украине осенью открываются более 16 тыс. школ. Среди них и совершенно новые заведения, как современная Гимназия А + в столице.

Несмотря на первый звонок за парты из школьников сегодня так никто и не сел. Полноценное обучение начнется уже с понедельника.

К слову, бесплатные учебники и уроки в зоопарке. Что Украине следует позаимствовать у лучших школ мира.

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