1 сентября в Украине: о чем мечтают дети и как изменится обучение
Они волнуются и радуются одновременно. В этом году каждый восьмой школьник в Украине первоклассник. Их на 40 тысяч больше, чем в прошлом году – почти полмиллиона.
От традиционных линеек большинство школ не отказалось. Однако торжества сократили и осовременили.
Список профессий, о которых мечтают сегодняшние школьники, разнообразен.
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Педагоги первоклашек, которые проходили переподготовку в связи с реформой образования, хотят ее начать.
К слову, Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.
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2018-09-03
Теги: 1 вересня, Дети, Начальная школаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.