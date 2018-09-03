1 сентября в Украине: о чем мечтают дети и как изменится обучение

Они волнуются и радуются одновременно. В этом году каждый восьмой школьник в Украине первоклассник. Их на 40 тысяч больше, чем в прошлом году – почти полмиллиона.

От традиционных линеек большинство школ не отказалось. Однако торжества сократили и осовременили.

Список профессий, о которых мечтают сегодняшние школьники, разнообразен.

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Педагоги первоклашек, которые проходили переподготовку в связи с реформой образования, хотят ее начать.

К слову, Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.

Опубликовано Сентябрь, 03 в 16:41



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