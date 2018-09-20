10 лет кормили обещаниями. Как застройщик обманул жителей Чайки под Киевом

Обещали, но не выполнили – традиционный сценарий с украинскими застройщиками. Более 12 000 человек – из которых 2000 дети – живут в поселке Чайка, под Киевом. В последнее время это место сильно разрослась новостройками. Люди охотно покупали недорогое комфортное жилье, тем больше застройщик обещал и сопутствующую инфраструктуру – в частности государственную школу.

Но прошло с десяток лет, а учебного заведения так и не возвели, зато появилась частная и очень дорогая школа – где обучение стоит 10 000 гривен в месяц.

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Активистка и участница нашего проекта Новые лидеры Елена Горб хотела помочь жителям Чайки, но руководство села почему-то все инициативы тормозит. Возмущенные родители вместе с малышами пошли к руководству района. И сельский голова, узнав о привлечении прессы закрылся в кабинете.

Прояснить ситуацию мог бы застройщик Алексей Кулагин. Кстати, он и его жена – депутаты этого же сельсовета. На заседаниях его нет. Встретиться с Фактами категорически отказались. Говорит – сейчас в отпуске.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в топ-10 застройщиков Киева вошла компания из области

Опубликовано Сентябрь, 20 в 21:07



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