10 лет нападению России на Грузию. Как Кремль “принуждал к миру”

Ровно 10 лет назад началась российско-грузинская война. 8 августа 2008, 58-я армия России незаконно пересекла границу Грузии и пошла на Цхинвали – столицу самопровозглашенной Южной Осетии, которую на тот момент контролировал официальный Тбилиси.

Кремль объяснил – идет на защиту мирного населения, но на самом деле за 5 дней войны, русская армия вошла вглубь Грузии, разбомбила авиацией порты и военные базы. Эту операцию тогдашний президент Медведев назвал принуждение к миру.

В результате агрессии погибло около 200 грузинских силовиков и несколько тысяч гражданского населения. 25 тыс. человек стали беженцами в своей стране, а Кремль взял под полный контроль территории Грузии – Абхазию и Южную Осетию.

Диалог официального Тбилиси с сепаратистским регионом со столицей в Цхинвали всегда был непростым, в основном из-за интересов Кремля на Кавказе. Львиная доля осетин получили российские паспорта. 2006 под наблюдением ФСБ там даже провели нелегитимный референдум о независимости региона, который не признала ни одна страна мира.

После того, как новое руководство Сакартвело объявило курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО, вооруженные провокации в районе Цхинвали участились, даже несмотря на присутствие там так называемых российских военных миротворцев.

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Принуждение к миру – так назвал Кремль свою так называемую миротворческую операцию в Грузии, начавшуюся утром 8 августа 2008 го. 58-я армия России незаконно пересекла границу этой страны и атаковала Цхинвали, которое уже было под контролем грузинских военных.

После ожесточенных боев те вынуждены были отойти. За несколько дней оккупанты продвинулись вглубь страны далеко за пределы сепаратистских регионов, начали бомбить окраины Тбилиси, военные базы и порты Сакартвело.

За колючей проволокой уже Цхинвали – столица так называемой Южной Осетии. О войне здесь напоминают лишь заброшенные дома на линии оккупации, неподалеку действующая школа, как символ стойкости грузин.

Результатом пятидневной российской агрессии стала оккупация и признание Россией, несмотря на международные договоренности, независимости Абхазии и Южной Осетии. Свои войска Кремль окончательно отвел из других районов Грузии значительно позже.

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Опубликовано Август, 08 в 12:44



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