10 тысяч гектаров свалок: Украина утопает под отходами

Сейчас в Украине, только по официальным данным, под свалками почти 10 тысяч гектаров. В общем, 7% нашей территории завалены разнообразными отходами. Что говорить, когда мусор в Украине – это уже жизненно опасно. На свалках уже погибали люди.

После тушения пожара под многометровой лавиной мусора на Грибовецкой свалке погибли четверо спасателей. И таких огромных экологических бомб замедленного действия в Украине сейчас десятки – практически у каждого областного центра, а еще сотни мельче в районах, и более 5000 мелких. Специалисты посчитали – 7% территории нашего государства – а это площадь всей Дании – завалены отходами. Ежегодно украинцы выбрасывают 15 миллионов тонн мусора. Почти все оно гниет, разлагается и попадает в почву, воду и воздух. На многомиллионную страну действует только один мусоросжигательный завод в Киеве и 25 мусоросортировочных линий.

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Сортировка и повторное использование бытовых отходов пока не очень популярно среди украинцев, хоть в мире на этом зарабатывают миллионы. Правительство даже утвердило целую стратегию управления отходами до 2030-го года. Главная идея – предотвращать образование новых отходов, сортировка, переработка, утилизация и только то, что останется – захоранивать. С 1 января 2018 года распределять мусор должны все украинцы, ведь захоронения непереработанных отходов запрещено. Но пока это только на бумаге. А вот сама бумага, картон, пластик или стекло и дальше сортируют единицы.

В странах Евросоюза инфраструктуру сортировки финансируют производители, которые обязаны собрать соответствующий процент своей упаковки для утилизации. Поэтому они открывают специальные центры, ставят контейнеры под домами, и возмещают расходы перевозчиков на заготовку их упаковки. Тогда появляются деньги на рынке – и бизнесу уже интересно работать в сфере сортировки мусора.

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Опубликовано Август, 15 в 16:41



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