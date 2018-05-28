10 европейских компаний: кто реализовывал проект Бескидского тоннеля
В Карпатах открыли новый транспортный коридор – Бескидский тоннель. Это едва ли не самый масштабный инфраструктурный проект за время независимости.
Реализовала проект украинская компания Интерстроймонтаж, которая победила в международном тендере ЕБРР среди более 10 известных европейских компаний. Строили тоннель 4 года, почти круглосуточно.
Его компания Интерстроймонтаж использовала впервые в Украине.
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Новый тоннель полностью соответствует европейским характеристикам. Будет пропускать до сотни пар поездов в сутки, тогда как ранее ехало вдвое меньше.
Первый поезд через новый транспортный коридор уже поехал, повез руду в Словакию.
К слову, Бескидский тоннель приблизит Украину к ЕС – Порошенко.