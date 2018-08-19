10 из 100: критерии отбора участников в Новых лидерах

Третьи сутки марафона – на финишной прямой определение победителей проекта Новые лидеры. За кулисами студий и телекамер гример Елена готовит к эфиру следующего участника. На работе эти три дня с восьми утра до полуночи и радостно выслушивает участников.

Поэтому гримеры становятся и психологами для участников. Последние минуты, чтобы собраться с мыслями перед выступлением на эфире у Сергея Вожжова. Он предлагает открыть по Украине 150 клубов финансовой грамотности – этому, к сожалению, не учат в школах.

В эфире общественная активистка Елена Терещенко, которая агитирует за сохранение памятников истории и архитектуры. За ее выступлением наблюдает муж Мишель Терещенко. Елена уверена – пренебрежение к истории лишает украинцев собственного достоинства и стержня.

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Эмоции участников переполняют. Удовлетворен выступлением жены и потомок известных украинских сахаропроизводителей и меценатов.

Сегодня последний день презентации проектов почти ста участников.

Один из четырех критериев, по которым будут выбирать победителей – это реакция аудитории. И зрители действительно поражены.

Отборочный комитет также оценит кандидатов по собственной программе, лидерским качествам и компетентностью.

Осенью – ориентировочно 4 октября начнется серия программ, где уже телеаудитория из 10-ти финалистов выберет победителя. Он и получит главный приз – миллион гривен на воплощение своего проекта.

К слову, общественный контроль над политиками – проект Андрея Юсова в Новых лидерах.

Опубликовано Август, 19 в 20:45



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