100-летний уникальный мурал! Где и почему его спрятали за штукатуркой

В Харькове уничтожается уникальная роспись украинского художника Николая Самокиша. 100 лет назад известный баталист по заказу харьковского помещика разрисовал стены его дома, в не привычной для военного художника стилистике – цветами и узорами. Искусствоведы видят в нем сочетание слобожанских и галицких мотивов, и это сейчас единственный монументальная живопись, сохранившийся с тех времен.

Однако в советские времена коммунальщики закрасили все это несколькими слоями краски, роспись пережила не одну коммунальную аварию, и продолжает уничтожаться гостями и жителями дома. Харьковские волонтеры и реставраторы взялись восстановить уникальную роспись и создать из дома в центре Харькова туристическую изюминку.

Реставратор Вячеслав Коршун осторожно снимает краску на стенах подъезда четырехэтажки в центре Харькова. Под ними уникальная столетняя роспись украинского художника Николая Самокиша. Его картины хранятся в музеях и галереях по всему миру, в Харькове же раритетная работа – под слоем шпаклевки.

Читайте: Во Франковске после ремонта фасада обвалился балкон вместе с женщиной

До прихода коммунистов этот дом называли сокровищем, по заказу тогдашнего владельца – помещика Бойко – Николай Самокиш разрисовал все цветами и узорами.

Аварии, дырявая крыша, нерадивые жители – все это продолжает разрушать уникальную роспись. А это сейчас единственная уцелевшая в Украине монументальная работа Самокиша. За полтора года с десяток реставраторов смогли бы все восстановить и сделать из этого дома туристическую изюминку. Однако без капитального ремонта подъезда все это не будет иметь смысла.

Чтобы спасти уникальную роспись, волонтеры примут участие в городском конкурсе харьковских инициатив. Победители получат из бюджета города по миллиону гривен – этих денег хватит и на реставрацию и на ремонт подъезда.

К слову, перепады напряжения: как получить компенсацию за уничтоженную технику.

Опубликовано Июль, 06 в 15:03



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.