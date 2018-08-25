100 тысяч, 4 часа и 40 хитов: Океан Эльзы зажег Олимпийский на День независимости

Всему Олимпийскому, буквально и в переносном смысле – сорвало крышу. Концерт группа решила провести под открытым небом, чтобы было видно звезды.

Почти 100 тысяч человек. 3,5 часа живого пения и около 40 композиций – в День независимости на столичном Олиймпийском отгремел концерт группы Океан Эльзы.

Вакарчука не раз вызывали на бис, а хиты звучали до часу ночи. Группа уже почти год не устраивала концертов из-за того, что Святослав Вакарчук длительное время учился за границей.

Поэтому люди ждали не только соло автора, а раскрытие политической интриги.

Чтобы услышать любимую группу – ехали отовсюду и целыми семьями.

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А вот самая большая интрига дня – о том ли идти рок-кумир в президенты, так и осталась нераскрытой. Букмекеры даже ставки принимали – будет или нет политическое заявление на празднике музыки.

Океан Эльзы впервые представляет сразу три новинки – песни, которые Вакарчув написал, находясь в Калифорнии.

Напомним, во время концерта Святослав Вакарчук призвал освободить Олега Сенцова и посвятил политзаключенному песню.

Опубликовано Август, 25 в 13:35



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