1030-летия Крещения Руси-Украины: 65-тысячный ход в Киеве и обещание Томосу

Второй день подряд в Киеве – крестный ход. Но в отличие от вчерашнего, организованного Московским патриархатом, нынешний прошел под патриотическими знаменами.

На праздничную службу в столицу съехались тысячи верующих со всей страны. После торжеств во Владимирском соборе колонна организовано двинулась к Владимирской горке.

По предварительным оценкам, сегодняшний ход собрал не менее 100 тыс верующих. Колонна растянулась сразу на несколько кварталов – от Владимирского и до Михайловского собора.

Хотя столичная полиция скромнее в оценках. В МВД насчитали до 65 тыс участников шествия. Но это все равно в разы больше, чем было накануне в ходе Московского патриархата.

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Люди пришли с хорошим настроением. Многие одели вышиванки и взяли с собой украинский флаг.

За украинскую независимую церковь молится не только высокое украинское духовенство, но и чиновники, а также Президент с женой.

Все убеждены: страна с тысячелетними христианскими традициями заслуживает автокефалию. И этого духовного единения украинцы ждали веками.

Тем более, что наш народ объединился и Россия уже не сможет победить украинцев, отметил митрополит Филарет.

Стремление украинцев к независимой от Москвы церкви поддерживают и в Константинополе. Сейчас там идет процедура предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии.

Независимая церковь будет еще одним шагом к возвращению Украины в европейскую семью, подчеркнул Президент Петр Порошенко.

Ведь Христианский выбор Владимира Великого одновременно был и европейским выбором. А крещение Руси способствовало развитию тогдашнего украинского государства.

При этом Президент отметил: украинская власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние дела Церкви.

К слову, Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий.

Опубликовано Июль, 28 в 20:30



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