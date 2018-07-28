1030-летия Крещения Руси-Украины: 65-тысячный ход в Киеве и обещание Томосу
Второй день подряд в Киеве – крестный ход. Но в отличие от вчерашнего, организованного Московским патриархатом, нынешний прошел под патриотическими знаменами.
На праздничную службу в столицу съехались тысячи верующих со всей страны. После торжеств во Владимирском соборе колонна организовано двинулась к Владимирской горке.
По предварительным оценкам, сегодняшний ход собрал не менее 100 тыс верующих. Колонна растянулась сразу на несколько кварталов – от Владимирского и до Михайловского собора.
Хотя столичная полиция скромнее в оценках. В МВД насчитали до 65 тыс участников шествия. Но это все равно в разы больше, чем было накануне в ходе Московского патриархата.
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Люди пришли с хорошим настроением. Многие одели вышиванки и взяли с собой украинский флаг.
За украинскую независимую церковь молится не только высокое украинское духовенство, но и чиновники, а также Президент с женой.
Все убеждены: страна с тысячелетними христианскими традициями заслуживает автокефалию. И этого духовного единения украинцы ждали веками.
Тем более, что наш народ объединился и Россия уже не сможет победить украинцев, отметил митрополит Филарет.
Стремление украинцев к независимой от Москвы церкви поддерживают и в Константинополе. Сейчас там идет процедура предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии.
Независимая церковь будет еще одним шагом к возвращению Украины в европейскую семью, подчеркнул Президент Петр Порошенко.
Ведь Христианский выбор Владимира Великого одновременно был и европейским выбором. А крещение Руси способствовало развитию тогдашнего украинского государства.
При этом Президент отметил: украинская власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние дела Церкви.
К слову, Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий.