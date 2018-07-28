115 лет первому Ford: эволюция и за что любят украинцы

Он определил ритм, стиль и даже ценности нашей жизни.

Именно инженер Генри Форд совершил революцию в производстве – благодаря конвейеру расходы завода резко уменьшились, ведь автомобиль выпускали за 2, а не 12 часов.

Форд сделал и другую революцию – повысил зарплату работникам, поэтому они лучше работали и боялись потерять работу.

В то же время были деньги, чтобы купить автомобиль, таким образом увеличивая продажи компании. Генри контролировал работников на конвейере, чтобы те не злоупотребляли алкоголем, азартными играми и даже вовремя платили алименты.

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Генри Форда захватывали различные идеи, у него в кабинете висел портрет Гитлера, но со временем бизнесмен извинился за антисемитизм.

Предприниматель активно сотрудничал с СССР – учил специалистов, помогал выпустить первый трактор, строил ГАЗ и реконструировал московский автозавод АМО.

Сначала Форд сделал ставку только на одну модель и считал, что ее единственным цветом должен быть черный.

Некоторое время такая концепция была суперуспешной, но потом мало не привела к краху.

Однако Форд вовремя переориентировался и с тех пор компания предлагает машины на любой вкус.

А в 1960-х производитель сделал очередную автомобильную революцию в Америке – спортивные машины стали доступны не только миллионерам, но и молодежи.

Форд мустанг создал новый класс авто – масл кар, авто с мускулами.

Не все автозаводы выдержали 100 лет, но детище Генри Форда успешное и в 21 веке, ведь философия основателя востребована сегодня – автомобиль должен быть доступным и надежным.

К слову, топ-10 электромобилей на вторичном рынке.

Опубликовано Июль, 28 в 21:11



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