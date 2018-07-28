115 лет первому Ford: эволюция и за что любят украинцы
Он определил ритм, стиль и даже ценности нашей жизни.
Именно инженер Генри Форд совершил революцию в производстве – благодаря конвейеру расходы завода резко уменьшились, ведь автомобиль выпускали за 2, а не 12 часов.
Форд сделал и другую революцию – повысил зарплату работникам, поэтому они лучше работали и боялись потерять работу.
В то же время были деньги, чтобы купить автомобиль, таким образом увеличивая продажи компании. Генри контролировал работников на конвейере, чтобы те не злоупотребляли алкоголем, азартными играми и даже вовремя платили алименты.
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Генри Форда захватывали различные идеи, у него в кабинете висел портрет Гитлера, но со временем бизнесмен извинился за антисемитизм.
Предприниматель активно сотрудничал с СССР – учил специалистов, помогал выпустить первый трактор, строил ГАЗ и реконструировал московский автозавод АМО.
Сначала Форд сделал ставку только на одну модель и считал, что ее единственным цветом должен быть черный.
Некоторое время такая концепция была суперуспешной, но потом мало не привела к краху.
Однако Форд вовремя переориентировался и с тех пор компания предлагает машины на любой вкус.
А в 1960-х производитель сделал очередную автомобильную революцию в Америке – спортивные машины стали доступны не только миллионерам, но и молодежи.
Форд мустанг создал новый класс авто – масл кар, авто с мускулами.
Не все автозаводы выдержали 100 лет, но детище Генри Форда успешное и в 21 веке, ведь философия основателя востребована сегодня – автомобиль должен быть доступным и надежным.
К слову, топ-10 электромобилей на вторичном рынке.