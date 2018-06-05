$135 за интернет и $200 за коммуналку: сколько стоит жизнь в США

До 200 долларов в месяц – столько тратят американцы на оплату коммунальных услуг. Единственного поставщика нет. Как и нет единой фиксированной ставки.

Электроэнергия в одном штате может стоить втрое дороже, чем в другом. Так же и с отоплением.

Лидия живет в Чикаго всю жизнь. Ее трехэтажному дому – более 100 лет. На свет женщина тратит не более 30 долларов в месяц, однако летом кондиционер сумму увеличивает вдвое.

Вода обходится в $45, вывоз мусора – $30.

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Стоимость отопления в Америке зависит от штата. В южных штатах некоторые жилые дома вообще без отопления. В центральных – отопление стоит дешевле, чем в северных.

У младшего поколения часть бюджета уходит на интернет и кабельное телевидение. Это примерно $135.

Обычно в семейный бюджет американцы закладывают еще $ 20 на стирку в специальных прачечных. Стационарные машины здесь своего рода роскошь.

Напомним, недавно прошел концерт украинских песен в исполнении китайских студентов.

Опубликовано Июнь, 05 в 10:44



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