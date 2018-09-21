14 берлинских трамваев не могут ездить во Львове: что забыли учесть

14 берлинских трамваев не могут выехать на маршруты во Львове. Оказалось – не учли высоту львовских платформ. Они просто блокируют дверь. Почему же приобрели такой транспорт, который не подходит для львовских остановок? Главный аргумент коммунальщиков – стоимость.

То есть либо резать двери, или крушить платформы. А это в любом случае потратит дополнительные деньги. В Львовэлектротрансе говорят, чтобы двери новых трамваев открывались, их надо укоротить в среднем на 7 см.

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Впрочем, в таком решении проблемы специалисты не уверены. Реконструкция может испортить механизм электротранспорта.

Пока специалисты решают, резать ли двери, в мэрии склоняются к решению – просто запустить все вагоны на маршруты без повышенных платформ. Таких 2 из 10 существующих. В остальных же направлениях пассажирам придется ездить старыми трамваями.

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Опубликовано Сентябрь, 21 в 22:20



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