17 дней в пещере: спасенные в Таиланде дети впервые рассказали, как выжили

Первое появление на людях ребят, которых спасли из пещеры в Таиланде. Сегодня всех 12 выписали из больницы, и они вместе со своим тренером дают пресс-конференцию.

Кроме того, что было холодно и голодно, крайне важно не поддаваться панике и, как убедили сами юные герои – им это удалось.

Но сохранять спокойствие было не просто.

В спасательной операции приняли участие 90 дайверов из разных стран. Путь к месту нахождения детей в середине пещеры был сложным и опасным даже для опытных аквалангистов. В ходе операции один спасатель погиб, он доставил детям баллоны с кислородом.

Читайте: Спасательная операция в Таиланде: из пещеры вывели всех детей и тренера

По дороге нужно было погружаться в воду, забираться на подъемы и идти по колено в иле. Каждого ребенка сопровождали по два дайвера. Ребят выводили поэтапно, сначала слабых. В конце концов, 10-го июля из пещеры спасли всех.

Ребят сразу отправили в больницу и запретили видеться с родными, ведь был риск заражения инфекционными болезнями. Сейчас состояние футболистов не вызывает подозрений, они набрали потерянный вес и могут наконец вернуться домой.

Инцидент произошел 23 июня. 12 футболистов в возрасте от 11 до 17 лет и их 25-летний тренер пошли на экскурсию в пещеру Тхам Луанг. Впрочем, неожиданно пошел дождь и пещеру затопило. Дети были отрезаны от выхода. Футбольная команда и их тренер провели в затопленной пещере 17 дней. Однако, к счастью, удалось спасли всех.

К слову, критичный день спасательной операции в Таиланде. От субмарины Маска отказались.

Опубликовано Июль, 18 в 22:20



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.