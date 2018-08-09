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18 тыс. снарядов в год: Украина запускает производство боеприпасов

В Украине начинают производить крупнокалиберные снаряды – на 152 мм – впервые за время независимости.

Их катастрофически не хватало на передовой. Те, что имели – повзрывались во время пожара на складах в Балаклеи, а за рубежом они стоят очень дорого.

Станки для производства закупили в Южной Корее.

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Сегодня процесс запустил лично президент Петр Порошенко. Планируется производить 18 тысяч снарядов в год.

Вчера Факты ICTV писали о новой тактике боевиков.

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