18 тыс. снарядов в год: Украина запускает производство боеприпасов
В Украине начинают производить крупнокалиберные снаряды – на 152 мм – впервые за время независимости.
Их катастрофически не хватало на передовой. Те, что имели – повзрывались во время пожара на складах в Балаклеи, а за рубежом они стоят очень дорого.
Станки для производства закупили в Южной Корее.
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Сегодня процесс запустил лично президент Петр Порошенко. Планируется производить 18 тысяч снарядов в год.
Вчера Факты ICTV писали о новой тактике боевиков.
2018-08-09
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