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19 лет, куча нарушений и полная безнаказанность: почему закон не наказывает горе-водителей

19-летняя харьковская блогерша всего год за рулем, а уже имеет 18 нарушений. Причем каяться не собирается – благодаря пробелам в украинском законодательстве – девушка выигрывает дела в судах и только насмехается над правоохранителями.

Водительского стажа год – три аварии, шесть протоколов на пьяное вождение, гонки на улицах Харькова. Так о себе рассказывает 19-летняя харьковская автоблогерка.

Ни разу штраф Анна так и не оплатила – с шести админпротоколов – четыре аннулировала в суде. Еще два – рассматривают. И таких случаев в Украине множество.

Юриста Денис говорит, все просто, на рассмотрение админдела в суде три месяца – ее участники при попустительстве судей медлят с решением и наконец – протокол аннулируется по сроку давности.

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А еще на месте нарушители отказываются от прохождения алкотеста, не едут в наркодиспансер – а потом в суде требуют доказать, что были нетрезвыми. А это вызов свидетелей, патрульных – опять волокита. Поэтому выход один – изменить закон, чтобы он позволял в случае промедления с принятием решения без вызова сторон.

К слову, в Киеве внедорожник Volkswagen сбил на пешеходном переходе женщину и протащил около 10 метров.

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