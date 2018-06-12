2-3 л вина и минимум 6 часов застолья: традиции дегустации вина в Грузии
Нодар и не вспомнит, к какому по счету поколению виноделов принадлежит. На этих землях в Аджарии виноград выращивал еще его прапрадед.
Теперь этот человек передает знания своим 3-м детям и 8-ми внукам. Нодар ухаживает за своими саженцами. У него здесь 23 вида. И из всех можно делать вино.
В Грузии около 521 сортов винограда, и 99% – винный. Потому что виноградники содержат 18% сахара. А такой процент сахара дает возможность делать хорошее вино, – говорит винодел Нодар.
Для винограда Грузия – благодатная страна. Зимой в горах много снега, ниже 5 градусов мороза не бывает. Поэтому лоза в безопасности.
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Винный дом, дегустация. Туристов из Украины учат различать первые и вторые нотки ароматного напитка.
Сомелье отмечают – в Грузии вино изготавливают не так, как в других странах мира.
И грузинский способ созревания этого крепкого напитка в квеври, то есть глиняном кувшине, который закапывают в землю – нематериальное наследие ЮНЕСКО.
На остатках винограда создавали еще более бодрый напиток – чачу. Чтобы Вы не пили в Грузии вино, коньяк или чачу, настроение гарантировано.
Во время застолья здесь правит тамада, помогают – музыканты. Грузия – одна из старейших винодельческих стран мира, особенность ее напитка подарил Кавказ.
К слову, Украина, Грузия и Молдова объединяются в Межпарламентскую ассамблею.