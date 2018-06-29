2 дня до перемирия: вблизи Чермалыка боевики палят из минометов

За два дня до объявления очередного перемирия на Донбассе, противник не снижает количества обстрелов позиций украинских военных. Как и последние несколько недель, применяют тяжелые минометы, ствольную артиллерию, вооружение танков и БМП.

Наши ребята, которые находятся на позициях вблизи Чермалык на Мариупольском направлении – говорят: враг ведет себя вызывающе.

Поле вокруг в свежих воронках. Украинские армейцы говорят – противник использует так называемые протиблиндажные снаряды, калибром 122 миллиметра.

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Бойцы показывают и очередное доказательство использования боевиками снарядов именно российского производства.

Накануне стало известно, что на контролируемую пророссийскими сепаратистами территорию Донбасса прибыл следующий, уже 78-й по счету так называемый гуманитарный конвой. В его составе 17 автомобилей, которые, как и раньше, запрещено было осматривать международным наблюдателям. Поэтому дефицита в боекомплектах, боевики ближайшее время вряд ли будут чувствовать.

К слову, 2 года без Василия Слепака. Как оперный певец защищал Украину.

Опубликовано Июнь, 29 в 19:25



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