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2 месяца без денег! Медиков Франковской области оставили без зарплат

На Прикарпатье снова задолжали зарплату. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме в Рогатине, педагоги вышли на дорогу. Они перекрыли государственную трассу Львов-Мукачево. Без зарплаты они уже два месяца.

Зарплату задолжали почти на 10 млн. грн.

Денег на зарплату педагогам не хватает во многих районах, но в Рогатинском катастрофически. Причина – малокомплектные школы, села рассеяны, из-за плохой дороги организовать подъезд учеников невозможно.

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Здешние медики, как и рогатинские педагоги берут отпуска и едут работать за границу. Главный врач людям идет на встречу, потому что дать вовремя зарплату не может. И при этом за неуплату налогов медучреждения начали штрафовать.

Если самый проблемный район с выплатой зарплаты педагогам только один – Рогатинский, то задолженность медикам – критическая по всей области. Хуже всего в тех районах, где нет промышленности, там бюджетных денег совсем не имеют, не помогает и область. А государство сократило субвенции, вот и получается, что врачи и учителя брошены на произвол судьбы.

К слову, задержка пенсий: Укрпочта продлила срок выплаты.

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