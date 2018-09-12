2 месяца в коме и смерти. Последствия отравления девочки в лагере Славутич
В начале июля семья Лукашук отправила дочь в детский лагерь Славутич. Планировалось, что Маргарита будет заниматься художественной гимнастикой и оздоравливаться. А уже на третий день мать будет мчаться в лагерь, узнав о массовом отравлении детей.
Скорая, врачи, рвота, капельницы. Девочке становилось все хуже. Адвокат семьи уверяет, спасти Маргариту могли еще в первые часы отравления, однако на больных детей в лагере не обращали внимания.
С 12-ти отравившихся – у наименьшей Марго начались в организме необратимые процессы.
Несмотря на отравление, лагерь до сих пор работает, и продолжает набор детей на осенние каникулы. Однако гарантировать их безопасность не может никто.
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В службе по вопросам безопасности пищевых продуктов уверяют: лагерь работает законно.
Заседание назначили только через 3 места после отравления детей – на 3 октября. Руководство Киевской области предполагает: суд умышленно затягивает рассмотрение дела.
Кроме вопросов к судье Киевского окружного админсуда Сергея Лапия, есть вопросы и к прокурорам с полицией. Почему до сих пор не объявлены подозрения руководству лагеря Славутич и его главному врачу.
Пока чиновники уклоняются от ответов, послезавтра восьмилетнюю Маргариту будут хоронить. На лечение девочки лагерь не дал ни копейки, говорят родители. И в справедливость расследования не верят.
К слову, последствия моратория на проверки лагерей: сотня отравленных детей за 2 недели.
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