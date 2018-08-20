2 пистолета и 3 десятка патронов: как злоумышленник атаковал мэрию Харькова

Диспетчерская полиции получила сообщение о стрельбе возле горсовета примерно в половину первого ночи. Неизвестный стрелял из пистолета по двери горсовета и попал в охранника – позже станет известно, что охранник вышел на улицу, когда услышал звуки, похожие на петарду. Также злоумышленник стрелял в машину, стоявшую на светофоре неподалеку. В автомобиле находились два взрослых человека и маленький ребенок.

Раненый охранник истекал кровью, еще один убежал и скрылся, а третий – спал в каморке. Оружия у них не было. Злоумышленник поднялся на второй этаж – там кабинет городского головы Геннадия Кернеса и в сессионный зал. На момент прибытия копов – преступник вышел на улицу. Патрульные вели переговоры с бандитом, спрашивали о требованиях, тот говорит – никаких и стреляет в копа. 29-летнего Дмитрия Кириенко не спас бронежилет – две пули попали в бок, там где нет защитных пластин. Он умер в больнице. У патрульного осталась жена и маленькая дочь.

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Стрелец пытался бежать, патрульные открыли огонь на поражение и ликвидировали бандита. Полиция пока не называет его личность – известно, что это 59-летний харьковчанин, без опыта боевых действий, осужденным не был. На момент преступления был очень пьян – уровень алкоголя более двух промилле. В полиции говорят – жертв могло быть намного больше – злоумышленник был вооружен двумя пистолетами – сигнальный и Байкал, переделанные под боевые. И магазин с тремя десятками патронов. Семье погибшего полицейского горсовет выплатит помощь в 100 тысяч грн. А за жизнь охранника горсовета до сих пор борются врачи – у него сквозное ранение спины, поражены внутренние органы, операция длилась всю ночь, сейчас он на искусственной вентиляции легких.

Полиция начала расследование по двум статьям: убийство и посягательство на жизнь правохранителя. Главные версии – месть кому-то из работников горсовета, желание прославиться и неуправляемое состояние вызванное алкоголем.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Одессе из-за арбузов произошла перестрелка, есть раненые

Опубликовано Август, 20 в 16:46



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