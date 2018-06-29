2 года без Василия Слепака. Как оперный певец защищал Украину

Он пел всегда: когда чистил оружие, когда ехал на задание.

На позициях он пел гимн Украины и повстанческие песни, и кремлевские наемники от того бесились.

А утром первое, что делал, распевался, чтобы не потерять голос.

Всемирно известный украинский оперный певец Василий Слепак 19 лет жил во Франции, был солистом Парижской национальной оперы. Во время Майдана активно поддерживал Украину – устраивал митинги, собирал деньги и одежду на нужды революционеров. Затем началась война, и Слепак все свободное время тратил, чтобы собрать амуницию и лекарства украинским военным.

Слепак имел уникальный голос. Оперные певцы с таким диапазоном, которые одинаково хорошо поют и высоким, и низким голосами, рождаются раз в столетие.

В мае 2014 – первая поездка на фронт. Василий Слепак сразу же получил псевдо Миф – в честь Мефистофеля, чью партию исполнял. Перерывы между контрактами с оперой проводил на передовой.

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Высокий – под два метра и сильный, он был хорошим пулеметчиком, а еще стремился поскорее освободить Украину от оккупантов.

Все знали Василия, говорят, он был общительным, энергичным, веселым. Всегда находил слова, чтобы подбодрить. А еще все время был опрятно одетым и ухоженным, сказывались годы на сцене.

Слепак всегда успокаивал родных: не воюет, ездит на Донбасс с гуманитарной миссией. 29 июня 2016 Василий погиб во время выполнения боевого задания у села Луганское на Светлодарской дуге. Пуля калибра 12,7 мм не дала певцу шансов выжить. Старший брат Орест узнал о гибели Василия с Facebook. До сих пор не верит, что брата нет.

Он шел жизнью легко и был оптимистом. И если бы сегодня был жив, продолжил бы воевать. Зная, за что.

К слову, жара и обстрелы! На Мариупольском направлении обострение.

Опубликовано Июнь, 29 в 16:20



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