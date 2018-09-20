200 тыс. на три операции не хватает раненому под Волновахой бойцу

Почти 13 тысяч украинских воинов ранены во время боевых действий на Донбассе. Многие из них – молодые люди, у которых еще может быть полноценная жизнь. Но у некоторых ранения были настолько тяжелыми что требуется длительное восстановление.

Государство предоставляет возможность реабилитации в санаториях и психологов, может иногда помочь со сложными операциями за рубежом. А вот дополнительные операции внутри страны можно делать на общих основаниях, если боец ​​комиссован.

Не быть прикованным к инвалидной коляске – уже второй год за это борется Павел Кокошко.

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Связист 30-й механизированной бригады получил страшное ранение под Волновахой практически за 10 дней до демобилизации.

Ему полностью раздробило ноги. Но боец ​​называет себя счастливчиком, потому что ему грозила ампутация.

Павла можно поставить на ноги. Но для этого нужны три операции. На левой ноге должны нарастить ткани и сухожилия. Медики говорят – мужчинасможет ходить. Но нужно более 250 тыс. грн. Есть чуть более 50.

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Опубликовано Сентябрь, 20 в 14:47



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