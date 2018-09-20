200 тыс. на три операции не хватает раненому под Волновахой бойцу
Почти 13 тысяч украинских воинов ранены во время боевых действий на Донбассе. Многие из них – молодые люди, у которых еще может быть полноценная жизнь. Но у некоторых ранения были настолько тяжелыми что требуется длительное восстановление.
Государство предоставляет возможность реабилитации в санаториях и психологов, может иногда помочь со сложными операциями за рубежом. А вот дополнительные операции внутри страны можно делать на общих основаниях, если боец комиссован.
Не быть прикованным к инвалидной коляске – уже второй год за это борется Павел Кокошко.
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Связист 30-й механизированной бригады получил страшное ранение под Волновахой практически за 10 дней до демобилизации.
Ему полностью раздробило ноги. Но боец называет себя счастливчиком, потому что ему грозила ампутация.
Павла можно поставить на ноги. Но для этого нужны три операции. На левой ноге должны нарастить ткани и сухожилия. Медики говорят – мужчинасможет ходить. Но нужно более 250 тыс. грн. Есть чуть более 50.
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