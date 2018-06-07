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22 тыс. панелей и мощность 57 МВт – Испания построит в Украине солнечную электростанцию

Испанские инвестиции в украинское солнце. Компанию Аксион называют мировым лидером в производстве зеленой энергии. Она обладает био-, гидро-, ветровыми и солнечными электростанциями в более 20 странах мира. А теперь решила инвестировать и в Украину.

В частности в развитие Дымерской солнечной электростанции на Киевщине испанцы вложат почти 55 мле евро. Оценить украинские перспективы приехал председатель правления компании Рафаэль Матео. Ярким киевским солнцем он доволен.

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Украинские партнеры испанцев радуются, это – историческая инвестиция в нашу возобновляемую энергетику. Объясняют, Аксион в их области – признанный лидер.

Первым совместным проектом станет именно эта солнечная станция под Броварами. Ее нынешняя мощность – 6 МВт. А уже через год ее хотят увеличить в 10 раз.

Одна такая панель за час производит более 270 Вт энергии. Для обычной лампочки этого хватит почти на целый день работы. Для сравнения: здесь таких панелей 22 тыс. А будет – в десятки раз больше. Этот объект станет крупнейшим в Украине.

Одна эта станция сможет обеспечить электричеством половину стотысячных Броваров. И Кроме развития Дымерской СЭС инвестиционная группа ЮФьюче договорились с испанцами о нескольких проектах в солнечной и ветровой энергетике. Поэтому зеленого электричества в Украине станет значительно больше.

К слову, Факты писали о тарифах на свет в Украине, и когда ждать повышения.

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