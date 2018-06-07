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24 часа в сутки, из них 43 минуты в огне – как живут и работают пожарные

В пожарной части Александра настоящее банное утро, это ежедневный ритуал.

У пожарных как и у военных утреннее построение. Одна смена – 24 часа, работают сутки через трое. После мойки тщательная проверка.

Индивидуальная маска и баллон с кислородом – это легкие пожарных на вызове.

43 минуты в дыму и огне это не рекорд. После проверки они развенчивают миф, будто все пожарные между выездами спят. На самом деле у них с 10-ти утра до двух дня обучения как в школе.

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Хотя и комната, где поспать, тоже есть. Но отбой строго по расписанию – в 10 вечера. Если нет вызовов. Сдают зачет: за 30 секунд должны надеть защитную форму, такие нормативы.

Во время пожара в защитной форме пожарные все на одно лицо.

При ликвидации пламени, Александр без воздуха пробыл более часа. На каждой смене он выезжает на 3-4 пожара, и так 17 лет подряд.

Но несмотря на невысокую зарплату, соизмеримую средней по стране и ежедневный риск, Александр не жалеет, что стал пожарным. Он только вытрет пот со лба, заправить машину водой и отправится на новый вызов.

К слову, работа в метро – что делает и где спит машинист.

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