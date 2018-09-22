25 сентября состоится премьера сериала на ICTV Марк и Наталка

Наконец на экраны выходит самая ожидаемая премьера года – обновленные Леся + Рома. И теперь они Марк и Наталка. Герои сериала – наши современники. Живут вместе, любят друг друга. И как все нормальные люди, спорят и ссорятся.

Квартира пары – настоящий полигон для ревности, недоразумений и поиска компромиссов. Наталка хочет замуж, а Марк – упрямо оттягивает со свадьбой. Но несмотря на трудности, герои чувствуют себя счастливыми.

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Их отношения – комично-нестандартные. А вот проблемы бытовые и до боли знакомые каждому: рождение ребенка, отношения с родителями и родственниками. Впереди 72 серии, каждая история с привкусом перца и юмора. Так смотрите премьеру Марк и Наталка 25 сентября в 17:40.

К слову, звезды Дизель Шоу Егор Крутоголов и Евгений Сморигин снялись в сериале Папаньки на ICTV.

Опубликовано Сентябрь, 22 в 19:42



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