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250 украинских шедевров из небытия: уникальная выставка в Музее истории Киева

Огромное и недоступное наследие – в украинских музеях хранится более 12 миллионов коллекций и экспонатов, но мы видим только треть – просто не хватает помещений, чтобы все показать, а значит, немало настоящих шедевров от всемирно известных авторов зрители не видят.

Они портятся в хранилищах и теряют вид. И если бы не реставраторы сотни работ уже было бы потеряно.

В Музее истории Киева уникальная выставка – из небытия подняли шедевры украинских музеев – 250 экспонатов, которые стоит рассмотреть. Сравнить – как оборванные и смятые картины Всеволода Максимовича получили новую жизнь.

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Сейчас Национальный реставрационный центр работает с шедеврами и готовит удивить зрителей восстановленными работами Чезаре да Сесто и копией Босха 16 века, или девочкой с полотна известного украинца Федора Кричевского.

К слову, тысячи украинцев съехались в Холодный Яр на Черкасщине. В месте казацкой силы и духа, настоящих патриотов, в четвертый раз собрал фестиваль непокоренной Nации.

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