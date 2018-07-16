27 человек отравились в львовском фастфуде – названа причина

Высокая температура, озноб и боли в животе – с такими симптомами с четверга к медикам начали обращаться первые пострадавшие. Сейчас в областной инфекционной больнице их 20, еще 5 – в других медучреждениях. Двое больных отказались от стационарного лечения. Как выяснилось, причина болезни – сальмонеллез. Все пациенты говорят – ели в фастфуде Томаш кебаб.

Среди больных – Александр. Парень говорит, с тех пор как открыли заведение, кебаб покупает здесь каждую неделю. Мол, еда вкусная, и нареканий на качество не было. Поэтому когда после очередного обеда в фастфуде в четверг ему стало плохо, даже подумать не мог, что это пищевое отравление. Догадался только, когда такие же симптомы проявились у подруги.

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Томаш кебаб сейчас закрыт. В заведении уже провели санитарные работы, а образцы продуктов отобрали для анализов. Результаты будут через 5 дней.

Заведение работало два месяца. И за это время, говорит руководитель, никаких жалоб не было. Уверяет, соблюдали все правила при приготовлении блюд, а продукты заказывали у проверенных поставщиков. Что могло спровоцировать инфекцию – не знает.

Полиция открыла уголовное производство – по статье нарушение санитарных правил и норм. Санкция предусматривает штраф, полгода ареста или ограничения свободы до 3 лет.

К слову, фастфуд с кишечной палочкой! Как выбрать уличную еду и не отравиться.

Опубликовано Июль, 16 в 21:56



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