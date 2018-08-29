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3 млрд грн долгов и изношенные трубы: будет ли в Харькове тепло зимой

Харьковчане со страхом ждут эту зиму. В прошлом году тысячи домов остались без отопления в холодные дни из-за многочисленных прорывов, но, похоже, беда чиновников не учит – в города на сегодня трехмиллиардные долги, изношенные основания трубы.

Харьков в разных районах изрыт ямами, а работы там практически не ведутся. Зато коммунальщики рапортуют о почти полной готовности.

Графики отключения горячей воды срываются. Вместо плановых двух недель ремонты растягиваются до нескольких месяцев. В некоторых микрорайонах ее нет с июля.

80% теплосетей допотопные, это признают даже коммунальщики. И с более чем тысячи километров труб, которые нужно немедленно менять, заменили только два десятка. С такими темпами Харькову грозит коммунальный коллапс.

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А еще добавить сюда огромные долги тепловиков перед Нафтогазом – более 3 миллиардов гривен, и более 300 миллионов гривен перед энергетиками.

К слову, дома, где творилась история Украины – разрушаются на глазах.

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