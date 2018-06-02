$3 тыс. или сделана собственноручно: два десятка яхт соревновались в регате на Днепре

Сегодня два десятка яхт соревновались в регате на Днепре.

Небольшая яхта – это уже не роскошь и все больше людей приобщаются к этому виду спорта. Купить простенький челнок с каютой для отдыха можно за 3-5 тысяч долларов.

Некоторые яхты сделаны собственноручно с нуля. Владелец строил ее длинные 11 лет. Рассказывает, живет этим спортом уже более 40 лет, а поменял только 2 яхты.

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Сами яхтсмены говорят, парусный спорт – это соревнования джентльменов, ведь здесь главное – это взаимное уважение и, собственно, корабельная романтика.

К слову, пляжный сезон официально открыт, и в жару, которая сейчас царит в Украине, людей тянет к водоемам и в парки охладиться.

Опубликовано Июнь, 02 в 20:54



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