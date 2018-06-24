300 утонувших только за месяц – как выбрать безопасный пляж и где купаться нельзя
Из-за аномальной жары даже в будни на черкасских пляжах яблоку негде упасть. Люди массово отдыхают у воды, забывая о собственной безопасности. Статистика ужасает.
За неполный июнь уже 9 человек, фактически каждый день регистрируют случаи гибели. Взрослые, дети, все случаи гибели людей произошли в местах, не соответствующих требованиям.
Анастасия пришла на муниципальный пляж с маленькой дочкой и младшей сестрой.
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Говорит, это место выбрала сознательно – здесь есть стационарный спасательный пост, ограничительные буйки и даже огражденный участок для малышей.
Но вот официальных оборудованных пляжей в Черкассах мало – на 18 км побережья – всего 4.
Покрыть всю территорию не могут даже мобильные спасательные группы, поэтому в ДСНС советуют отдыхающим быть внимательными.
В основном трагедии происходят в людных местах, утопающие почти никогда не зовут на помощь.
Впереди еще более двух месяцев лета. Поэтому спасатели в очередной раз просят людей быть крайне осмотрительными как к себе, так и к другим.
К слову, в Кирилловке местные спасли ребенка, отец умер в море.