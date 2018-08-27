4 дня до отключения аналога: как перейти на цифровое ТВ

Уже через 4 дня в Украине исчезнет аналоговое телевидение. В профильном Нацсовете в который раз напомнили украинцам – переход на цифровые технологии будет точно. Поэтому стоит поспешить.

В последний месяц лета от аналогово сигнала уже отказались в столице и Кировоградской области – выключили 60 передатчиков. Эксперимент прошел удачно: абсолютное большинство вовремя перешла на цифру, поэтому с началом осени выключат тысячу передатчиков. И зритель от этого только выиграет, потому что сигнал станет более качественным.

В то же время в некоторых областях аналоговые передатчики пока отключать не будут. Так, Нацсовет просит правительство, чтобы там разрешили оставить аналоговое вещание на границе.

Еще одно исключение возможно сделают до 2019-го года и для местных каналов, которые пока не получили частот для цифры.

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В профильной ассоциации надеются на такую отсрочку, но в то же время считают – нужно решать этот вопрос комплексно, например, добавить в уже существующий перечень 32-х каналов еще 4 местных.

Общенациональные телеканалы уверены – на этот раз цифре таки быть, ведь все необходимое уже сделано: и главное зрителей предупреждали не раз.

В то же время в Национальном совете по телевидению и радиовещанию призвали украинцев не ждать до последнего дня и заблаговременно позаботиться о своих цветных экранах, у зрителей есть несколько вариантов смотреть любимые программы – подключиться к кабельному, выбрать спутниковое телевидение, или же купить цифровой тюнер.

До слова, в Украине отключают аналоговое ТВ: инструкция по переходу на цифру.

Опубликовано Август, 27 в 20:01



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