4 года – 2,5 тыс. спасенных военных! Работа врачей в Днепре

55-летнего бойца доставили в крайне тяжелом состоянии. Осколки изрешетили ногу и руку. Медики спасли ему жизнь, а вот несколько пальцев не смогли. На ноге поврежденные мышцы и деформирована кость. Особенно опасно, что осколки слишком близко от сосудов. Поэтому впереди не одно хирургическое вмешательство.

Хирург-травматолог Иван Жердев, за годы противостояния на Донбассе стал асом военной хирургии. Говорит, война научила быстро делать то, чего не делали годами, помогло и современное оборудование.

Заведующий отделением анестезиологии неотложных состояний Александр Машин. 80% раненых армейцев прошли через его отделение. Вместе с медсестрами он первый принимает на обследование бойцов прямо с поля боя или военных госпиталей.

С начала войны характер травм изменился. Ранее большинство пациентов была с пулевыми ранениями, но со временем ситуация ухудшилась. Все больше бойцов с минно-взрывными ранениями. Кроме массовых поражений мягких тканей, костей и внутренних органов, такая травма усложняется и контузией.

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Наименьшее количество ампутаций, минимальный уровень смертности из-за тяжелых поражений – именно этим гордятся в больнице имени Мечникова.

Холодный ум и отсутствие эмоций – только так здесь можно работать. Это уже сейчас рассуждает старшая медсестра Татьяна Демченко. А в начале войны, когда в реанимационный зал одновременно привезли первых 8 раненых, в панике были все.

Выучить военную медицину врачам пришлось за несколько недель. Учились на ходу, со временем пришел и опыт. В результате – за 4 года более 2,5 тысячи спасенных военных, более четыре тысячи сложных операций. Эта больница уже стала легендарной не только в Украине, но и за ее пределами.

К слову, где искать доноров и как безопасно сдать кровь в Украине.

Опубликовано Июнь, 16 в 16:05



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