4 года Минским договоренностям: чего достигла Украина

Остановить нашествие и предотвратить большую войну, уменьшить количество смертей и выиграть время для наказания России. Такие цели имела Украина, согласившись на переговоры в Минске после того, как боевики под руководством Москвы захватили Донбасс. Кремль при этом заявлял свое знаменитое «ихтамнет». Впрочем, после сбивания боевиками из российского Бука пассажирского рейса Эм-Эйч-17 и гибели 298 человек Москва стала сговорчивее.

И вот 5 сентября 2014 года в Минске представители Украины, России и ОБСЕ – Леонид Кучма, Михаил Зурабов и Хайди Тальявини – в присутствии представителей так называемых ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Донецкой и Луганской областей.

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Впрочем, мира договор не принес. Трехсторонняя группа все эти 4 года встречается регулярно практически каждую неделю. Прекратить стрельбу на практике не удалось до сих пор – несмотря на многочисленные договоренности боевики регулярно срывают перемирие.

Однако интенсивность боев время от времени удается ослабить. Другое важное достижение – обмен пленными. Несмотря на нежелание противной стороны на обмен «всех на всех» и многочисленные проволочки и затягивания, пленников таки удается возвращать домой, обменивая их на сотни пойманных боевиков.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Леонид Кучма сожалеет, что в законе о реинтеграции Донбасса нет ссылки на Минские соглашения.

Опубликовано Сентябрь, 05 в 13:36



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