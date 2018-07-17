4 года трагедии МН17: увидим ли на скамье подсудимых Путина

Сегодня исполняется 4 года трагедии рейса МН17. 17 июля 2014 года около 5 вечера в небе над Торезом россияне ракетой самоходного зенитно-ракетного комплекса Бук сбили самолет, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Погибло 298 человек. Но до сих пор никто не наказан. Несмотря на то, что власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета, ни один политик или дипломат публично не призывал бойкотировать домашний для власти Путина Чемпионат мира, который завершился в Москве.

Одним из главных фигурантов по делу является Сергей Дубинский с позывным Хмурый. Он – главный куратор транспортировки Бука из России. Всего в списке подозреваемых международной следственной группы более 100 человек.

Смотрите: Путин, если ты мужчина – признай свою вину! – родственники погибших в трагедии МН17

За 4 года кропотливой работы эксперты установили самое главное – Боинг МН17 был сбит ракетой из Бука, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Накануне руководители МИД Большой семерки призвали Россию признать ответственность за эту катастрофу.

Россия делает все, чтобы мир не узнал – кто выпустил ракету. Поэтому Кремль заблокировал создание международного трибунала под эгидой ООН. Официальная Москва свою вину слышать не хочет. Но родственники жертв единогласны в своих требованиях к Путину.

Куда более резкой стала риторика и власти Нидерландов. Эта страна вместе с Австралией официально возложили ответственность за уничтожение МН17 на Россию.

Россия решила идти путем отрицания. Она продолжила свою критику расследования и продолжила препятствовать выяснению правды. Украинский дипломат Богдан Яременко убежден – официальное расследование завершится в ближайшее время и впоследствии выберут страну, где состоится судебный процесс.

Однако при этом есть сомнения, что мы увидим на скамье подсудимых именно Путина.

– Мир не готов предъявлять такие обвинения Путину лично. И по политическим и правовым вопросам надо доказать, что он причастен к этому, что он отдавал приказы, он знал, не остановил, надо установить степень его вины, – отметил дипломат.

И сомнений нет в том, что дело МН17 – это экзамен для ведущих стран мира все же довести процесс до логического конца и осудить виновных. Сдадут ли они его на отлично – покажет время.

К слову, Россию поймали на лжи о Буке.

Опубликовано Июль, 17 в 10:53



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