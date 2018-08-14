4 года войны с МАФами: почему результаты не впечатляют

МАФы – настоящая беда для украинцев. Уже четыре года продолжается война за наведение порядка в этой сфере, но результат не впечатляет – одни сооружения убирают, а другие появляются.

Стоят, где попало, на коммуникациях, зеленых зонах, как куриные дома на подпорках. В Киеве таких временных нарушителей закона только в этом году насчитали 1,5 тысячи, а еще и более 600 передвижных точек торговли.

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В окрестностях Киева ситуация значительно хуже. На проходе к метро Черниговская кроме традиционной стихийной торговли, есть и немало МАФов. Продавцы спокойно уверяют, работают законно, но документов не имеют, потому что они у владельца.

Вчера Факты ICTV писали о киевском общежитие с фильмов ужасов – из стен растут деревья и везде грибок.

Опубликовано Август, 14 в 14:33



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